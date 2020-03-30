15-летний подросток погиб в ДТП в Выборге

30 Март 2020 2020-03-30T10:50:10+03:00

Гибель 15-летнего подростка в ДТП стала уголовным делом. Фото СУ СК РФ по Ленобласти.

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Следственное управление СК России по ленинградской области завело уголовное дело после субботней аварии, в которой погиб 15-летний подросток. Трагедия произошла в Выборге. Здесь «Жигули» улетели в кювет и опрокинулись на крышу.

- 28 марта 2020 года в результате нарушения скоростного режима произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля, в результате чего находившийся в машине 15-летний подросток погиб на месте происшествия, - сообщает пресс-служба областного Следкома.

По факту смертельной аварии было заведено дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Сейчас следователи назначили все необходимые экспертизы, чтобы установить обстоятельства трагедии и выявить виновных.

Уголовная ответственность предусматривает различные виды наказания вплоть до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU