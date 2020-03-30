2020-03-30T10:54:24+03:00
Общество

Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на утро 30 марта 2020 года: Под набоюдением врачей 45 больных

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 30 марта 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
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Последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 30 марта 2020 годаПоследние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 30 марта 2020 годаФото: Артем КИЛЬКИН
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В России продолжается нерабочая неделя в связи с карантином из-за пандемии нового вируса. В Санкт-Петербурге из-за карантина по коронавирусу до 5 апреля 2020 года опустели улицы, так как сознательные граждане перешли на режим самоизоляции. На дорогах наблюдается отсутствие пробок, а в магазинах минимальное количество людей. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 30 марта 2020 года. На 10 часов утра новых зараженных, к счастью, нет.

- Последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 30 марта 2020 года: в больнице имени Боткина находятся 36 зараженных петербуржцев, еще 9 – жители Ленинградской области. Всего под наблюдением врачей – 45 больных коронавирусом, - говорится на официальном сайте по наблюдению за пандемией.

Всего в Санкт-Петербурге зафиксировано 42 случая заражения, пять из них выздоровели и один 72-летний мужчина, прибывший из Таиланда скончался 28 марта.

За прошедшие сутки были госпитализированы 55 человек с подозрением на новый вирус. Еще более 2 тысяч человек сдали тест на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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