Школьники Ленобласти получат сухой паек в связи с карантином из-за коронавируса

30 Март 2020 2020-03-30T11:04:07+03:00

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В Санкт-Петербурге и 47-м регионе продолжается нерабочая неделя в связи с карантином из-за коронавируса. Администрация Ленинградской области в понедельник, 30 марта, сообщила о том, что все учащиеся школ, получающие льготное питание, будут обеспечены сухими пайками.

- С понедельника 6 апреля все школьники Ленобласти, получающие льготное питание, будут обеспечены сухими пайками, - сообщили в администрации региона.

Также в ближайшее время дети не вернутся в школу в связи с введёнными мерами жесткого карантина. Обучение в средних учебных заведениях Ленинградской области с 6 апреля 2020 года продолжится в дистанционном режиме.

Напомним, что с 28 марта в России началась нерабочая неделя, которая предполагает, что все жители в целях безопасности будут находиться на самоизоляции из-за коронавируса. В Ленинградской области на это время работают только продуктовые магазины, аптеки, а также магазины с товарами первой необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU