В Ленобласти 1 апреля ждут метели и до 7 сантиметров снега на трассах
Сильный снегопад может обрушиться на Ленобласть 1 апреля. Именно к среде во всеоружии готовятся дорожные службы региона, ожидая метели и толщину покрова на трассах до семи сантиметров.
- По прогнозам метеостанций температура воздуха с понедельника по среду будет колебаться от -4 ночью до +6 днем. Высота выпавшего снега составит до семи сантиметров. На линию единовременно будут готовы выйти до трехсот единиц спецтехники, - сообщает пресс-служба Дорожного комитета Ленинградской области.
Там, где движение автомобилей самое интенсивное, а это Колтушское шоссе, Выборгское шоссе, Дорога жизни, асфальт будут обрабатывать солевыми растворами, которые препятствуют обледенению проезжей части.
Водителей предупреждают об опасности, просят быть внимательными и соблюдать правила. Заявки от жителей области по состоянию дорог принимают по телефону «горячей линии»: 8(812)251-42-84. Она работает круглосуточно.
ИСТОЧНИК KP.RU