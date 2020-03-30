2020-03-30T11:07:49+03:00
Авто

В Ленобласти 1 апреля ждут метели и до 7 сантиметров снега на трассах

Дорожные службы уже приведены в состояние готовности
Петр КИБЕР
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В среду на трассах Ленобласти обещают снегопад.В среду на трассах Ленобласти обещают снегопад.Фото: Александр ГЛУЗ
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Сильный снегопад может обрушиться на Ленобласть 1 апреля. Именно к среде во всеоружии готовятся дорожные службы региона, ожидая метели и толщину покрова на трассах до семи сантиметров.

- По прогнозам метеостанций температура воздуха с понедельника по среду будет колебаться от -4 ночью до +6 днем. Высота выпавшего снега составит до семи сантиметров. На линию единовременно будут готовы выйти до трехсот единиц спецтехники, - сообщает пресс-служба Дорожного комитета Ленинградской области.

Там, где движение автомобилей самое интенсивное, а это Колтушское шоссе, Выборгское шоссе, Дорога жизни, асфальт будут обрабатывать солевыми растворами, которые препятствуют обледенению проезжей части.

Водителей предупреждают об опасности, просят быть внимательными и соблюдать правила. Заявки от жителей области по состоянию дорог принимают по телефону «горячей линии»: 8(812)251-42-84. Она работает круглосуточно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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