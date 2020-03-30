Подозрительные канистры с зеленой жидкостью нашли в Ленобласти

30 Март 2020 2020-03-30T11:21:43+03:00

Подозрительные канистры с зеленым веществом нашли в Ленинградской области у водоема Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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Странные канистры с подозрительным веществом обнаружили в Ленинградской области. Около 14 часов в субботу, 28 марта, житель Петербурга, работающий слесарем-электриком в метро, в деревне Кальтино нашел 12 сосудов, в которых была темно-зеленая жидкость. Не сумев определись на глаз, что это, он позвонил на телефон экстренной службы.

- Канистры находились в 500 метрах от Колтушского шоссе во Всеволожском районе Ленинградкой области, на берегу водоема. В 12 пластиковых сосудах была налита маслянистая жидкость темно-зеленого цвета, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Каждая из канистр была объемом 6 литров. На место прибыли сотрудники МЧС и огородили участок с находкой, а также обсыпали абсорбирующим веществом.

Прибывшей на место химико-радиометрической лабораторией Управления по обеспечению мероприятий по Гражданской защите ЛО установлено, что радиационный фон в норме, радиационно-аварийно-химически-опасных веществ не обнаружено, взяты анализы вещества. 30 марта подозрительные канистры будут вывезены с места.

ИСТОЧНИК KP.RU