Тест на коронавирус в Санкт-Петербурге пройдут все больные пневмонией

30 Март 2020 2020-03-30T11:36:03+03:00

Всех больных пневмонией в Санкт-Петербурге проверят на коронавирус Фото: Артем КИЛЬКИН

Изменить размер текста: A A

В Санкт-Петербурге в связи с сезонным подъемом заболеваемости и увеличением госпитализации больных с внебольничными пневмониями в понедельник, 30 марта, подразделение СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» по адресу Старорусская, дом 3, и СПБ ГБУЗ «Городская многопрофильная больница №2» начали прием больных с внебольничными пневмониями. Это те пациенты, у которых заболевание образовалось до госпитализации.

- Все больные пневмонией будут исследоваться на новую коронавирусную инфекцию COVID – 2019. Пациенты иного профиля выписаны или переведены в другие лечебные учреждения, - сообщили в комитете здравоохранения.

Также ряд больниц подготовили места для обеспечения медицинской помощи больным пневмонией и коронавирусом. Так, СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» перепрофилировал в пульмонологические 225 коек.

- «Госпиталь для ветеранов войн» имеет в своем составе почти полторы тысячи коек, и основная его площадка на Народной улице продолжит оказывать медицинскую помощь пожилым петербуржцам, - объяснил председатель Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец – Поэтому повода для беспокойства у них нет.

СПБ ГБУЗ «Городская многопрофильная больница №2» перепрофилирует в инфекционные 1160 коек. Пациентов офтальмологического профиля будут направлять в СПб ГБУЗ «Городская Мариинская больница», пациентов по профилю «торакальная хирургия» - в СПб ГБУЗ «Городская Мариинская больница», в СПб ГБУЗ «Городская Покровская больница» и ВМА им.С.М.Кирова. Часть нагрузки по приему больных в шоковом состоянии возьмет на себя ФГБУ ВЦЭРМ им.А.М.Никифорова МЧС России.

Ранее под инфекцию в Санкт-Петербурге также были перепрофилированы Введенская больница и Городская больница святого Георгия.

ИСТОЧНИК KP.RU