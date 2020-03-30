Горячая линия по вопросам коронавируса для беременных заработала в Санкт-Петербурге

30 Март 2020 2020-03-30T12:04:23+03:00

В Петербурге для будущих мам заработала горячая линия по вопросам коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Будущие мамы смогут все узнать о поступлении в роддома и необходимых мерах при появлении симптомов ОРВИ

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В Санкт-Петербурге начала работу круглосуточная горячая линия для будущих мам. С понедельника, 30 марта 2020 года, беременные женщины могут обратиться за консультацией по вопросам, связанным с коронавирусом, а также узнать информацию о работе родильных домов. Об этом сообщил комитет по здравоохранению.

- На базе акушерского дистанционного центра СПб ГБУЗ «Родильный дом №18» организована работа круглосуточной горячей линии для беременных по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией, - сообщили в Смольном.

Беременные женщины смогут узнать по телефону горячей линии: режим работы акушерских стационаров, что делать, если был контакт с больным новой коронавирусной инфекцией; какие меры необходимо предпринять при появлении симптомов ОРВИ; можно ли поступить в роддом самостоятельно; как поступить в стационар на плановое кесарево сечение.

По всем вопросам необходимо звонить на телефон горячей линии: +7 952 288 03 20

ИСТОЧНИК KP.RU