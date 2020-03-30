Горячая линия по вопросам коронавируса для беременных заработала в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге начала работу круглосуточная горячая линия для будущих мам. С понедельника, 30 марта 2020 года, беременные женщины могут обратиться за консультацией по вопросам, связанным с коронавирусом, а также узнать информацию о работе родильных домов. Об этом сообщил комитет по здравоохранению.
- На базе акушерского дистанционного центра СПб ГБУЗ «Родильный дом №18» организована работа круглосуточной горячей линии для беременных по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией, - сообщили в Смольном.
Беременные женщины смогут узнать по телефону горячей линии: режим работы акушерских стационаров, что делать, если был контакт с больным новой коронавирусной инфекцией; какие меры необходимо предпринять при появлении симптомов ОРВИ; можно ли поступить в роддом самостоятельно; как поступить в стационар на плановое кесарево сечение.
По всем вопросам необходимо звонить на телефон горячей линии: +7 952 288 03 20
ИСТОЧНИК KP.RU
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