2020-03-30T12:19:09+03:00
Происшествия

Стали известны подробности о новых заболевших коронавирусом в Ленобласти

В 47-м регионе выявлено два новых случая инфицирования
Лилия КОЗЛОВА
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Стали известны подробности о двух новых зараженных коронавирусом в Ленинградской областиСтали известны подробности о двух новых зараженных коронавирусом в Ленинградской областиФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Ленинградской области на утро 30 марта 2020 года выявлено еще два случая заражения коронавирусом. Среди них женщина, которая вернулась из Доминиканской Республики. Также зафиксирован еще один случай контактного заражения новой инфекцией. Об этом сообщила администрация 47-го региона.

- По информации Роспотребнадзора по Ленобласти в регионе выявлено два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией: у супруги ранее госпитализированного с положительным тестом из Тосненского района и жительницы Кингисеппа, возвратившейся из Доминиканской Республики, - сообщили в Ленобласти.

Заболевшие в Тосненском районе госпитализированы из частного сектора. В Кингисеппе проведена санобработка подъезда, соседям выданы предписания Роспотребнадзора о нахождении дома, предписания являются основанием для выдачи больничного листа.

Всего в Ленинградской области насчитывается 11 случаев заражения коронавирусом. Одна пациентка выздоровела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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