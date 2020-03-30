2020-03-30T12:40:49+03:00
Общество

Денежные выплаты ветеранам в честь 75-летия Победы в Санкт-Петербурге начнутся с 15 апреля

Перенос даты связан с усиленными мерами карантина из-за коронавируса
Лилия КОЗЛОВА
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Денежные выплаты ветеранам в честь 75-летия Победы в Санкт-Петербурге начнутся с 15 апреляДенежные выплаты ветеранам в честь 75-летия Победы в Санкт-Петербурге начнутся с 15 апреляФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В связи с пандемией коронавируса в Санкт-Петербурге переносится дата выплат ветеранам в честь 75-летия Победы. Согласно законопроекту выплаты в городе начнут осуществлять не с 1 мая 2020 года, как было предусмотрено ранее, а с 15 апреля.

- В своем обращении к гражданам России в связи с ситуацией с коронавирусом он предложил целый комплекс мер, которые уже стали надежным стабилизирующим щитом России. Наш национальный лидер попросил уделить особое внимание нашим дорогим ветеранам и труженикам тыла и провести для них выплаты к 75-летию Великой Победы раньше обычного – в середине апреля, - заявил председатель Законодательного Собрания Вячеслав Макаров.

Изменения в закон уже подготовлены. Макаров отметил, что поддержка людям, благодаря которым Россия сегодня суверенна и независима, которые одержали долгожданную Победу в мировой битве с фашизмом – это важный долг.

- Эти средства очень необходимы нашим ветеранам именно сейчас. Из-за опасности вируса они первыми были вынуждены остаться дома. Но они не должны чувствовать себя одиноко, изолированно. Мы должны окружить этих людей заботой и вниманием, - отметил Макаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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