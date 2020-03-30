Первый день нерабочей недели Петербург встретил пустыми вагонами метро и безлюдными улицами

30 Март 2020 2020-03-30T13:10:50+03:00

С 30 марта и по 5 апреля из-за коронавируса горожанам рекомендовано оставаться дома

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Непривычно пустым и безлюдным наблюдали утренний Санкт-Петербург редкие горожане в понедельник. Свободно было на улицах, на дорогах – пробки в час пик составляли лишь один балл из десяти. А в вагонах метро ехали по одному-два человека.

- Вместе со мной три человека в вагоне, - сообщала редактор «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге», ехавшая в опустевший офис – большая часть редакции также ушла на удаленку.

Точно неизвестно, сколько в Петербурге осталось людей, отправившихся утром понедельника по делам, но их было очень немного.

- На дорогах пустота, никого нет, - удивлялись автомобилисты, привыкшие к пробкам по 7-8 баллов.

Известно, что часть горожан еще в пятницу-субботу уехала за город. Многие решили пересидеть неделю рекомендованной изоляции на даче. Из-за этого на выезде из Петербурга даже собирались большие пробки.

Ну а те, кто остались, прислушались к настойчивым просьбам властей, и стараются не выходить на улицу. По мнению специалистов, если соблюдать правила, то это поможет остановить рост распространения коронавируса

ИСТОЧНИК KP.RU