2020-03-30T13:10:50+03:00
Общество

Первый день нерабочей недели Петербург встретил пустыми вагонами метро и безлюдными улицами

С 30 марта и по 5 апреля из-за коронавируса горожанам рекомендовано оставаться дома
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments2
В понедельник петербургское метро было непривычно пустым.В понедельник петербургское метро было непривычно пустым.Фото: Анна СУХОДОЕВА
Изменить размер текста:

Непривычно пустым и безлюдным наблюдали утренний Санкт-Петербург редкие горожане в понедельник. Свободно было на улицах, на дорогах – пробки в час пик составляли лишь один балл из десяти. А в вагонах метро ехали по одному-два человека.

- Вместе со мной три человека в вагоне, - сообщала редактор «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге», ехавшая в опустевший офис – большая часть редакции также ушла на удаленку.

Точно неизвестно, сколько в Петербурге осталось людей, отправившихся утром понедельника по делам, но их было очень немного.

- На дорогах пустота, никого нет, - удивлялись автомобилисты, привыкшие к пробкам по 7-8 баллов.

Известно, что часть горожан еще в пятницу-субботу уехала за город. Многие решили пересидеть неделю рекомендованной изоляции на даче. Из-за этого на выезде из Петербурга даже собирались большие пробки.

Ну а те, кто остались, прислушались к настойчивым просьбам властей, и стараются не выходить на улицу. По мнению специалистов, если соблюдать правила, то это поможет остановить рост распространения коронавируса

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бездомные смогут провести карантин из-за коронавируса в ночлежках Санкт-Петербурга
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Олег Васильев ответил на сообщение о своем заражении коронавирусом
В Петербурге выпустят новый «Подорожник» с автобусом до аэропорта
Названо количество зараженных коронавирусом в России на 30 марта 2020 года
Индексация пенсии в Санкт-Петербурге произойдет 1 апреля 2020 года
Бывший игрок «Зенита» вылечился от коронавируса и выписывается из Боткинской больницы
Пожилые люди получат денежные выплаты из-за карантина по коронавирусу в Санкт-Петербурге
Жесткая авария гонщицы на Porsche в Пушкине попала на видео
Начальник отдела СИЗО за взятки делал комфортные условия для заключенных
Рейды по проверке соблюдения карантина начались в Ленобласти
Представитель ВОЗ рассказала, могли ли россияне переболеть коронавирусом до эпидемии
Мощный пожар охватил стройку на улице Тамбасова в Петербурге
Роспотребнадзор рассказал, как дезинфицировать многоразовые маски
В Боткинскую больницу Санкт-Петербурга с подозрением на коронавирус за сутки поступили 28 человек
Премьер-министр РФ высказался за самоизоляцию по коронавирусу всей страны
Первый день нерабочей недели Петербург встретил пустыми вагонами метро и безлюдными улицами
Спиртовой завод в Ленобласти начнет выпускать дезинфицирующие средства
Денежные выплаты ветеранам в честь 75-летия Победы в Санкт-Петербурге начнутся с 15 апреля
Подпольное казино накрыли в многоэтажке на севере Петербурга
Стали известны подробности о новых заболевших коронавирусом в Ленобласти
Горячая линия по вопросам коронавируса для беременных заработала в Санкт-Петербурге
Тест на коронавирус в Санкт-Петербурге пройдут все больные пневмонией
Подозрительные канистры с зеленой жидкостью нашли в Ленобласти
В Ленобласти 1 апреля ждут метели и до 7 сантиметров снега на трассах
Школьники Ленобласти получат сухой паек в связи с карантином из-за коронавируса
Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на утро 30 марта 2020 года: Под набоюдением врачей 45 больных
15-летний подросток погиб в ДТП в Выборге