Первый день нерабочей недели Петербург встретил пустыми вагонами метро и безлюдными улицами
Непривычно пустым и безлюдным наблюдали утренний Санкт-Петербург редкие горожане в понедельник. Свободно было на улицах, на дорогах – пробки в час пик составляли лишь один балл из десяти. А в вагонах метро ехали по одному-два человека.
- Вместе со мной три человека в вагоне, - сообщала редактор «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге», ехавшая в опустевший офис – большая часть редакции также ушла на удаленку.
Точно неизвестно, сколько в Петербурге осталось людей, отправившихся утром понедельника по делам, но их было очень немного.
- На дорогах пустота, никого нет, - удивлялись автомобилисты, привыкшие к пробкам по 7-8 баллов.
Известно, что часть горожан еще в пятницу-субботу уехала за город. Многие решили пересидеть неделю рекомендованной изоляции на даче. Из-за этого на выезде из Петербурга даже собирались большие пробки.
Ну а те, кто остались, прислушались к настойчивым просьбам властей, и стараются не выходить на улицу. По мнению специалистов, если соблюдать правила, то это поможет остановить рост распространения коронавируса
ИСТОЧНИК KP.RU