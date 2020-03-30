2020-03-30T13:26:17+03:00
Общество

Премьер-министр РФ высказался за самоизоляцию по коронавирусу всей страны

Мишустин также одобрил штрафы для нарушителей режима карантина
Степан СТЕПАНОВ
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Комендантский час вслед за Москвой могут ввести во всех регионах.Комендантский час вслед за Москвой могут ввести во всех регионах.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал оправданными жесткие меры столичных властей, которые 29 марта 2020 года расширили режим повышенной готовности в Москве и области. Более того, на совещании со своими заместителями в понедельник, 30 марта, Мишустин заявил, что руководители регионов должны по примеру столицы проработать введение подобных ограничительных мер в своих областях.

- Шаги, которые предпринимаются, - это логичное продолжение политики президента и правительства по борьбе с коронавирусом, - цитирует Мишустина сайт kp.ru.

Михаил Владимирович заверил, что сейчас власти делают все, чтобы нерабочую неделю - с 28 марта по 5 апреля 2020 года - россияне провели в режиме самоизоляции. А те, кому ответственности не хватает, не имели возможности распространить коронавирус и заражать остальных.

В ТЕМУ

Гражданам, не соблюдающим правила поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения, грозят штрафы от 1 до 3 тысяч рублей. А за нарушение санитарно-эпидемиологических норм - от 15 до 40 тысяч рублей. За повторное нарушение штраф для граждан составит от 150 до 300 тысяч рублей. Для юридических лиц предложенные правительством штрафы достигают 1 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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