В Боткинскую больницу Санкт-Петербурга с подозрением на коронавирус за сутки поступили 28 человек
Оперативный штаб по нераспространению коронавируса в Санкт-Петербурге привел новые данные по состоянию на 30 марта 2020 года. Согласно свежей статистике, за прошедшие сутки в Боткинскую больницу было госпитализировано 28 человек.
- За прошедшие сутки на стационарное лечение с признаками ОРВИ поступило 28 пациентов, выписано 32 человека, - сообщает Оперштаб.
Также за сутки было подтверждено 8 новых случаев среди петербуржцев и еще двое заболевших – жители Ленинградской области. Это жена жителя Тосно, у которого первый тест дал положительный результат на коронавирус, а также женщина из Кингисеппа недавно ездившая в Доминиканскую Республику.
Всего на утро понедельника в изолированных палатах находится 358 человек у которых подозревается коронавирусная инфекция. Из них 338 – жители Санкт-Петербурга и еще 20- из Ленинградской области.
Напомним, что неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена в России нерабочей. Эта мера необходима, чтобы сдержать распространение коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU