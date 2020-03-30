В Боткинскую больницу Санкт-Петербурга с подозрением на коронавирус за сутки поступили 28 человек

30 Март 2020 2020-03-30T13:28:07+03:00

В Боткинской больнице с подозрением на коронавирус находятся 358 пациентов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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Оперативный штаб по нераспространению коронавируса в Санкт-Петербурге привел новые данные по состоянию на 30 марта 2020 года. Согласно свежей статистике, за прошедшие сутки в Боткинскую больницу было госпитализировано 28 человек.

- За прошедшие сутки на стационарное лечение с признаками ОРВИ поступило 28 пациентов, выписано 32 человека, - сообщает Оперштаб.

Также за сутки было подтверждено 8 новых случаев среди петербуржцев и еще двое заболевших – жители Ленинградской области. Это жена жителя Тосно, у которого первый тест дал положительный результат на коронавирус, а также женщина из Кингисеппа недавно ездившая в Доминиканскую Республику.

Всего на утро понедельника в изолированных палатах находится 358 человек у которых подозревается коронавирусная инфекция. Из них 338 – жители Санкт-Петербурга и еще 20- из Ленинградской области.

Напомним, что неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена в России нерабочей. Эта мера необходима, чтобы сдержать распространение коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU