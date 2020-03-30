2020-03-30T13:38:18+03:00
Происшествия

Мощный пожар охватил стройку на улице Тамбасова в Петербурге

Черные клубы дыма окутали все близстоящие дома [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Из-за пожара улицу Тамбасова охватило дымомИз-за пожара улицу Тамбасова охватило дымомФото: СОЦСЕТИ
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Серьезный пожар разгорелся в Петербурге на улице Тамбасова. На строительной площадке трехэтажного здания около 12 часов утра в понедельник, 30 марта, вспыхнул огонь. Очевидцы оперативно заметили большие клубы черного дыма, которые начали подниматься с места пожара, и оперативно вызвали спасателей.

- Сообщение о возгорании на улице Тамбасова6 дом 9, поступило в 12:27 часов. Пожар произошел на втором этаже в трехэтажном строящемся здании, - сообщили в МЧС Петербурга.

Когда пожарные приехали на место, то увидели, что горит облицовочный материал. Именно из-за него весь микрорайон занесло черным дымом. Огонь успел охватить 30 квадратных метров помещения.

Благо, спасателям удалось быстро локализовать возгорание и потушить огонь. По предварительным данным, пострадавших нет. После экспертизы специалисты назовут причину возгорания.

Сильный пожар на Тамбасова в Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU

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