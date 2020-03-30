Представитель ВОЗ рассказала, могли ли россияне переболеть коронавирусом до эпидемии

30 Март 2020 2020-03-30T13:48:48+03:00

Правда ли, что россияне уже переболели коронавирусом до того, как это стало эпидемией. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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В этом году зимой в стране не было эпидемии гриппа - ему на смену пришел куда более серьезный вирус - COVID-19. При этом многие россияне тяжело перенесли ОРВИ в ноябре-декабре 2019 года, причем, симптомы там были очень схожи с теми, кто появляются при коронавирусе. Из-за этого появилась даже легенда, что россияне переболели коронавирусом до того, как это стало эпидемией.

Но вот эпидемиологи категорически против этой обнадеживающей версии. Представитель российского отделения ВОЗ Мелите Вуйнович высказалась по этому поводу во врем видео-форума «Следующие 20 лет «Коронавирус».

- Я очень удивляюсь, что люди всегда думают, что прочитав три статьи, даже научные, станут экспертами в какой-то теме, - цитирует слова Вуйнович kp.ru. - Это как если бы я сказала: "Я сейчас строю дом, знаю немного математики, поэтому я инженер и архитектор мне не нужен". Потом этот дом рухнет. Если никого внутри нет, ну, нормально. То же и в медицине.

Очень много респираторных вирусов зимнего сезона. Вы могли заболеть синцитиальным вирусом, эти же симптомы. Вирусом гриппа А, Б, те же симптомы. Риновирусом – те же симптомы. Даже коронавирусом другого штамма <…>.

ИСТОЧНИК KP.RU