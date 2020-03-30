Рейды по проверке соблюдения карантина начались в Ленобласти

30 Март 2020 2020-03-30T13:58:50+03:00

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В Ленинградской области начались проверки соблюдения мер ограничения для недопущению распространения коронавируса. В понедельник, 30 марта, администрация сообщила, что в регионе надзорные органы начали проводить рейды. В первую очередь инспекторы проверяют торговые центры, рестораны и кафе.

- В районах Ленинградской области проходят рейды надзорных органов, проверяющих соблюдение ограничений режима работы торговых объектов и общепита, - сообщили в администрации 47-го региона.

Тем организациям торговли и общепита, которые нарушают ограничительные меры, Роспотребнадзор выдает предписание о закрытии. Сегодня такие проверки проводятся во Всеволожском, Гатчинском, Кингисеппском и Волховском районах. В ближайшие дни рейды в районах области продолжатся.

Напомним, что с 28 марта 2020 года в связи с карантином из-за коронавируса в Ленинградской области все места общественного питания, фитнес-клубы, магазины, одежды, бытовой техники, а также многое другое закрыто. Работают только магазины с товарами первой необходимости, продуктовые и аптеки.

Также в Санкт-Петербурге созданы «карантинные патрули». Сотрудники полиции проверяют соблюдение самоизоляции петербуржцами, которые прибыли из-за границы

ИСТОЧНИК KP.RU