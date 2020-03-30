2020-03-30T13:58:50+03:00
Общество

Рейды по проверке соблюдения карантина начались в Ленобласти

Надзорные органы проверяют работу общепитов и торговых центров
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
В Ленобласти началась проверка соблюдения мер карантина из-за коронавирусаВ Ленобласти началась проверка соблюдения мер карантина из-за коронавирусаФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Ленинградской области начались проверки соблюдения мер ограничения для недопущению распространения коронавируса. В понедельник, 30 марта, администрация сообщила, что в регионе надзорные органы начали проводить рейды. В первую очередь инспекторы проверяют торговые центры, рестораны и кафе.

- В районах Ленинградской области проходят рейды надзорных органов, проверяющих соблюдение ограничений режима работы торговых объектов и общепита, - сообщили в администрации 47-го региона.

Тем организациям торговли и общепита, которые нарушают ограничительные меры, Роспотребнадзор выдает предписание о закрытии. Сегодня такие проверки проводятся во Всеволожском, Гатчинском, Кингисеппском и Волховском районах. В ближайшие дни рейды в районах области продолжатся.

Напомним, что с 28 марта 2020 года в связи с карантином из-за коронавируса в Ленинградской области все места общественного питания, фитнес-клубы, магазины, одежды, бытовой техники, а также многое другое закрыто. Работают только магазины с товарами первой необходимости, продуктовые и аптеки.

Также в Санкт-Петербурге созданы «карантинные патрули». Сотрудники полиции проверяют соблюдение самоизоляции петербуржцами, которые прибыли из-за границы

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Петербуржец сорвался, спускаясь из окна дома по кабелю
Бездомные смогут провести карантин из-за коронавируса в ночлежках Санкт-Петербурга
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Олег Васильев ответил на сообщение о своем заражении коронавирусом
В Петербурге выпустят новый «Подорожник» с автобусом до аэропорта
Названо количество зараженных коронавирусом в России на 30 марта 2020 года
Индексация пенсии в Санкт-Петербурге произойдет 1 апреля 2020 года
Бывший игрок «Зенита» вылечился от коронавируса и выписывается из Боткинской больницы
Пожилые люди получат денежные выплаты из-за карантина по коронавирусу в Санкт-Петербурге
Жесткая авария гонщицы на Porsche в Пушкине попала на видео
Начальник отдела СИЗО за взятки делал комфортные условия для заключенных
Рейды по проверке соблюдения карантина начались в Ленобласти
Представитель ВОЗ рассказала, могли ли россияне переболеть коронавирусом до эпидемии
Мощный пожар охватил стройку на улице Тамбасова в Петербурге
Роспотребнадзор рассказал, как дезинфицировать многоразовые маски
В Боткинскую больницу Санкт-Петербурга с подозрением на коронавирус за сутки поступили 28 человек
Премьер-министр РФ высказался за самоизоляцию по коронавирусу всей страны
Первый день нерабочей недели Петербург встретил пустыми вагонами метро и безлюдными улицами
Спиртовой завод в Ленобласти начнет выпускать дезинфицирующие средства
Денежные выплаты ветеранам в честь 75-летия Победы в Санкт-Петербурге начнутся с 15 апреля
Подпольное казино накрыли в многоэтажке на севере Петербурга
Стали известны подробности о новых заболевших коронавирусом в Ленобласти
Горячая линия по вопросам коронавируса для беременных заработала в Санкт-Петербурге
Тест на коронавирус в Санкт-Петербурге пройдут все больные пневмонией
Подозрительные канистры с зеленой жидкостью нашли в Ленобласти
В Ленобласти 1 апреля ждут метели и до 7 сантиметров снега на трассах
Школьники Ленобласти получат сухой паек в связи с карантином из-за коронавируса
Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на утро 30 марта 2020 года: Под набоюдением врачей 45 больных
15-летний подросток погиб в ДТП в Выборге