2020-03-30T14:25:37+03:00
Происшествия

Начальник отдела СИЗО за взятки делал комфортные условия для заключенных

Всего офицер ФСИН успел набрать около 10 миллионов рублей
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments2
Офицер ФСИН пойман за руки при получении взятки.Офицер ФСИН пойман за руки при получении взятки.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

На крупной взятке в 400 тысяч рублей попался начальник отдела Следственного изолятора из Ленобласти, который за деньги делал жизнь своих подопечных немного или много комфортнее. Теперь мужчина сам может оказаться на нарах.

- Из материалов уголовного дела следует, что подозреваемый, с июля 2018 года по настоящее время систематически получал взятки от представителей лиц, содержащихся под стражей за улучшение условий нахождения в следственном изоляторе, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Петербургу.

Всего майор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) успел набрать взяток на 10 миллионов рублей. В руки оперативников ФСБ из отдела «М» тюремщик попал пи передаче ему 400 тысяч рублей. Деньги принесла знакомая одного из заключенных.

Сейчас офицер задержан, по статье «Получение взятки в особо крупном размере» ему грозит крупный штраф – до 100-кратного размера полученных денег или даже до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Петербуржец сорвался, спускаясь из окна дома по кабелю
Бездомные смогут провести карантин из-за коронавируса в ночлежках Санкт-Петербурга
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Олег Васильев ответил на сообщение о своем заражении коронавирусом
В Петербурге выпустят новый «Подорожник» с автобусом до аэропорта
Названо количество зараженных коронавирусом в России на 30 марта 2020 года
Индексация пенсии в Санкт-Петербурге произойдет 1 апреля 2020 года
Бывший игрок «Зенита» вылечился от коронавируса и выписывается из Боткинской больницы
Пожилые люди получат денежные выплаты из-за карантина по коронавирусу в Санкт-Петербурге
Жесткая авария гонщицы на Porsche в Пушкине попала на видео
Начальник отдела СИЗО за взятки делал комфортные условия для заключенных
Рейды по проверке соблюдения карантина начались в Ленобласти
Представитель ВОЗ рассказала, могли ли россияне переболеть коронавирусом до эпидемии
Мощный пожар охватил стройку на улице Тамбасова в Петербурге
Роспотребнадзор рассказал, как дезинфицировать многоразовые маски
В Боткинскую больницу Санкт-Петербурга с подозрением на коронавирус за сутки поступили 28 человек
Премьер-министр РФ высказался за самоизоляцию по коронавирусу всей страны
Первый день нерабочей недели Петербург встретил пустыми вагонами метро и безлюдными улицами
Спиртовой завод в Ленобласти начнет выпускать дезинфицирующие средства
Денежные выплаты ветеранам в честь 75-летия Победы в Санкт-Петербурге начнутся с 15 апреля
Подпольное казино накрыли в многоэтажке на севере Петербурга
Стали известны подробности о новых заболевших коронавирусом в Ленобласти
Горячая линия по вопросам коронавируса для беременных заработала в Санкт-Петербурге
Тест на коронавирус в Санкт-Петербурге пройдут все больные пневмонией
Подозрительные канистры с зеленой жидкостью нашли в Ленобласти
В Ленобласти 1 апреля ждут метели и до 7 сантиметров снега на трассах
Школьники Ленобласти получат сухой паек в связи с карантином из-за коронавируса
Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на утро 30 марта 2020 года: Под набоюдением врачей 45 больных
15-летний подросток погиб в ДТП в Выборге