Начальник отдела СИЗО за взятки делал комфортные условия для заключенных

30 Март 2020 2020-03-30T14:25:37+03:00

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На крупной взятке в 400 тысяч рублей попался начальник отдела Следственного изолятора из Ленобласти, который за деньги делал жизнь своих подопечных немного или много комфортнее. Теперь мужчина сам может оказаться на нарах.

- Из материалов уголовного дела следует, что подозреваемый, с июля 2018 года по настоящее время систематически получал взятки от представителей лиц, содержащихся под стражей за улучшение условий нахождения в следственном изоляторе, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Петербургу.

Всего майор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) успел набрать взяток на 10 миллионов рублей. В руки оперативников ФСБ из отдела «М» тюремщик попал пи передаче ему 400 тысяч рублей. Деньги принесла знакомая одного из заключенных.

Сейчас офицер задержан, по статье «Получение взятки в особо крупном размере» ему грозит крупный штраф – до 100-кратного размера полученных денег или даже до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU