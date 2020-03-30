Бывший игрок «Зенита» вылечился от коронавируса и выписывается из Боткинской больницы

30 Март 2020 2020-03-30T15:16:04+03:00

Об этом заявили в нынешнем клубе Максима Астафьева «Ленинградце»

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Бывший игрок петербургского «Зенита» Максим Астафтьев, госпитализированный в Боткинскую больницу с положительным тестом на коронавирус, излечился от болезни. Об этом сообщает его нынешний клуб – областной «Ленинградец».

- Повторный анализ показал отсутствие коронавируса у Максима Астафьева! Сегодня наш 88-й номер покинет стены больницы, - радостно информирует пресс-служба клуба.

Напомним, что первый результат, оказавшийся положительным, был взят после возвращения Астафьева из заграничной поездки. 214 марта было объявлено, что футболист заразился коронавирусом и помещен в изолятор Боткинской больницы.

На самоизоляцию тут же отправили всех игроков и персонал «Ленинградца». Тесты показали у них отсутствие коронавируса. Сам же футболист из карантина игрок призывал петербуржцев и жителей Ленобласти беречь свое здоровье, оставаться дома и не выходить лишний раз на улицу.

- Огромное спасибо всем за поддержку! Проблем со здоровьем нет, надеюсь, смогу скоро вернуться домой, - писал Максим в ответ на теплые слова от «Зенита».

30 марта Максим Астафьев будет выписан из Боткинской больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU