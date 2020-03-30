Индексация пенсии в Санкт-Петербурге произойдет 1 апреля 2020 года

30 Март 2020 2020-03-30T15:21:57+03:00

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С 1 апреля 2020 года жителей Санкт-Петербурга пожилого возраста ожидает индексация пенсии. Изменения произойдут в соответствии с постановлением правительства России от 13 марта о социальных пенсиях. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщил пенсионный фонд по Северной столице и Ленинградской области.

- Индексация социальных пенсий производится с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. Так, с 1 апреля 2020 года устанавливаются в новых размерах с учетом коэффициента индексации, равного 1,061, - сообщили в фонде.

Ежемесячные выплаты поднимутся у граждан, которым предусмотрено обеспечение за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, и другие выплаты, размеры которых в соответствии с законодательством РФ определяются исходя из размера социальной пенсии.

Напомним, что также правительство Петербурга готовит ряд мер для поддержки жителей во время карантина из-за коронавируса. В частности, пенсионерам старше 65 лет предполагаются денежные выплаты на карту в размере 2 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU