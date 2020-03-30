Названо количество зараженных коронавирусом в России на 30 марта 2020 года

30 Март 2020 2020-03-30T15:40:09+03:00

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По последним данным на 30 марта 2020 года в России выявлено еще 302 новых пациентов с коронавирусом. Таким образом общее количество зараженных китайским вирусом в стране перевалило за тысячу - 1836 человек. Как сообщает kp.ru, ссылаясь на Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в Москве, на данный момент известно о 9 погибших.

- Больше всего заболевших - в столице, где за сутки диагноз подтвердился у 212 человек.

Как мы уже писали, в Москве и Московской области ужесточили ограничительные меры и запретили жителям региона покидать дома без уважительной причины. В ближайшее время в Санкт-Петербурге также могут ввести комендантский час. Дело в том, что после того, как в стране объявили нерабочую неделю, многие граждане расценили это как время отпуска. В минувшие выходные в Северной столице и других крупных городах народ активно развлекался в общественных местах, игнорируя постановления губернаторов.

Пока нарушителей не ловили. Но это временно. В правительстве уже одобрили штрафы для тех, кто не соблюдает режим изоляции. Максимальное наказание для граждан - 40 тысяч рублей, а минимальное 15 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU