2020-03-30T15:46:30+03:00
Общество

В Петербурге выпустят новый «Подорожник» с автобусом до аэропорта

Проездной в новом дизайне посвятят 40-летию автобусного парка№7
Петр КИБЕР
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В Петербурге выпустят "Подорожник" в новом дизайне. Фото: "Пассажиравтотранс".В Петербурге выпустят "Подорожник" в новом дизайне. Фото: "Пассажиравтотранс".
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Несмотря на неделю самоизоляции, объявленную из-за коронавируса, жизнь в Санкт-Петербурге не остановилась. И не зациклилась лишь на одной проблеме. Так, «Пассажиравтотранс» показал дизайн нового «Подорожника», на котором изобразят легендарный 39-й автобус, ходящий в Пулково.

- Партию электронных билетов украсит автобус маршрута № 39 на фоне исторического здания аэропорта Пулково. Выпуск приурочен к 40-летию автобусного парка № 7 который был открыт 1 апреля 1980 года, - сообщает пресс-служба «Пассажиравтотранса».

Надо сказать, что «Подорожники» с новым дизайном пользуются спросом у коллекционеров, правда когда поступит в продажу именно этот проездной, пока неизвестно. Учитывая все ограничения, большинство горожан предпочитают сидеть дома.

Печальная ирония в том, что автобус в аэропорт и Пулково появились на рисунке в тот момент, когда число пассажиров из-за коронавируса упало почти наполовину, а в самом здании аэровокзала закрывается часть терминала, отдельный вход в зал вылета и эстакада для тех самых автобусов №39.

ИСТОЧНИК KP.RU

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