Олимпийский чемпион по фигурному катанию Олег Васильев ответил на сообщение о своем заражении коронавирусом

30 Март 2020 2020-03-30T15:53:29+03:00

Фигурист не стал рассказывать о тесте на коронавирус

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60-летний чемпион мира и Европы по фигурному катанию, олимпийский призер Олег Васильев, как следует из сообщений СМИ, заразился коронавирусом. Якобы после посещения заграницы вместе с семьей спортсмен сдал тест, который показал первый положительный результат. "Комсомолка" дозвонилась до Олега Кимовича, чтобы уточнить у него информацию.

- Я это никак не комментирую, - пояснил спортсмен "КП-Петербург".

Олег Васильев - заслуженный тренер России. Родом из Петербурга.

Напомним, что в России уже 1836 зараженных новой коронавирусной инфекцией, 9 погибли, выздоровели 66 человек. В Петербурге за минувшие сутки выявлено 8 новых случаев заражения, в Ленобласти - два.

ИСТОЧНИК KP.RU