Олимпийский чемпион по фигурному катанию Олег Васильев ответил на сообщение о своем заражении коронавирусом
60-летний чемпион мира и Европы по фигурному катанию, олимпийский призер Олег Васильев, как следует из сообщений СМИ, заразился коронавирусом. Якобы после посещения заграницы вместе с семьей спортсмен сдал тест, который показал первый положительный результат. "Комсомолка" дозвонилась до Олега Кимовича, чтобы уточнить у него информацию.
- Я это никак не комментирую, - пояснил спортсмен "КП-Петербург".
Олег Васильев - заслуженный тренер России. Родом из Петербурга.
Напомним, что в России уже 1836 зараженных новой коронавирусной инфекцией, 9 погибли, выздоровели 66 человек. В Петербурге за минувшие сутки выявлено 8 новых случаев заражения, в Ленобласти - два.
ИСТОЧНИК KP.RU