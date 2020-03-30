2020-03-30T15:53:47+03:00
Общество

Бездомные смогут провести карантин из-за коронавируса в ночлежках Санкт-Петербурга

В городе работают 13 домов ночного пребывания, а также один городской Центр учета и социального обслуживания бомжей
Лилия КОЗЛОВА
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Бомжи Петербурга смогут изолироваться на карантин из-за коронавируса в ночлежкиБомжи Петербурга смогут изолироваться на карантин из-за коронавируса в ночлежкиФото: Олег ЗОЛОТО
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В Санкт-Петербурге граждане без определенного места жительства смогут провести карантин из-за коронавируса в специальных домах ночного пребывания. Об этом сообщили в понедельник, 30 марта, в Смольном. Эта мера необходима для того, чтобы не допустить распространение инфекции среди бездомных.

- Находящимся в настоящее время в специализированных пунктах, срок пребывания продлен для соблюдения самоизоляции. Проживающие получают питание и постоянное медицинское наблюдение, в пунктах есть душевые комнаты и стиральные машины. Новый прием в эти учреждения приостановлен, - сообщили в Смольном.

Сегодня в разных районах города действуют 13 домов ночного пребывания, а также один городской Центр учета и социального обслуживания граждан РФ без определенного места жительства, в которых могут разместиться около 300 человек. Все эти учреждения переведены в режим круглосуточной работы, в них регулярно проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе многократная дезинфекция, проветривание и обеззараживание воздуха.

Также круглосуточно бездомные получают помощь от таких общественных организаций как «Ночлежка», Мальтийская служба помощи и «Диакония».

ИСТОЧНИК KP.RU

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