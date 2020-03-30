Петербуржец сорвался, спускаясь из окна дома по кабелю

30 Март 2020 2020-03-30T16:39:01+03:00

Мужчина сорвался вниз, спуская по электрическому кабелю из окна дома в центре Петербурга Фото: принтскрин видео.

Почему мужчина выбрал такой способ выйти из дома, на данный момент выясняется [видео]

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В центре Санкт-Петербурга мужчина сорвался вниз, спускаясь из окна дома по электрическому кабелю. В понедельник, 30 марта, жители 55 дома на Гороховой улице наблюдали во дворе странную ситуацию. Из окна на четвертом этаже пытался выбраться человек, который держался за тонкую веревку. В результате он сорвался и упал. Об этом очевидцы рассказали в социальной сети.

- Здесь сегодня из окна мужчина спускался по электрическому кабелю и, конечно же сорвался, - рассказали свидетели происшествия.

Видео было опубликовано в группе в «Инстаграм» «Отдел происшествий».

На кадрах видно, как человек, повиснув из окна, в какой-то момент падает вниз прямо на припаркованные машины. Владелица автомобиля была в шоке от произошедшего.

По рассказам очевидцев, мужчина остался жив. С места происшествия его госпитализировали в больницу. Причины такого рискового поступка предстоит выяснить медикам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/769689" frameborder="0"></iframe> На Гороховой улице мужчина сорвался с высоты на припаркованную машину.

ИСТОЧНИК KP.RU