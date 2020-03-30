Петербуржец сорвался, спускаясь из окна дома по кабелю
В центре Санкт-Петербурга мужчина сорвался вниз, спускаясь из окна дома по электрическому кабелю. В понедельник, 30 марта, жители 55 дома на Гороховой улице наблюдали во дворе странную ситуацию. Из окна на четвертом этаже пытался выбраться человек, который держался за тонкую веревку. В результате он сорвался и упал. Об этом очевидцы рассказали в социальной сети.
- Здесь сегодня из окна мужчина спускался по электрическому кабелю и, конечно же сорвался, - рассказали свидетели происшествия.
Видео было опубликовано в группе в «Инстаграм» «Отдел происшествий».
На кадрах видно, как человек, повиснув из окна, в какой-то момент падает вниз прямо на припаркованные машины. Владелица автомобиля была в шоке от произошедшего.
По рассказам очевидцев, мужчина остался жив. С места происшествия его госпитализировали в больницу. Причины такого рискового поступка предстоит выяснить медикам.
На Гороховой улице мужчина сорвался с высоты на припаркованную машину.
ИСТОЧНИК KP.RU