2020-03-30T16:39:01+03:00
Происшествия

Петербуржец сорвался, спускаясь из окна дома по кабелю

Почему мужчина выбрал такой способ выйти из дома, на данный момент выясняется [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Мужчина сорвался вниз, спуская по электрическому кабелю из окна дома в центре ПетербургаМужчина сорвался вниз, спуская по электрическому кабелю из окна дома в центре ПетербургаФото: принтскрин видео.
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В центре Санкт-Петербурга мужчина сорвался вниз, спускаясь из окна дома по электрическому кабелю. В понедельник, 30 марта, жители 55 дома на Гороховой улице наблюдали во дворе странную ситуацию. Из окна на четвертом этаже пытался выбраться человек, который держался за тонкую веревку. В результате он сорвался и упал. Об этом очевидцы рассказали в социальной сети.

- Здесь сегодня из окна мужчина спускался по электрическому кабелю и, конечно же сорвался, - рассказали свидетели происшествия.

Видео было опубликовано в группе в «Инстаграм» «Отдел происшествий».

На кадрах видно, как человек, повиснув из окна, в какой-то момент падает вниз прямо на припаркованные машины. Владелица автомобиля была в шоке от произошедшего.

По рассказам очевидцев, мужчина остался жив. С места происшествия его госпитализировали в больницу. Причины такого рискового поступка предстоит выяснить медикам.

На Гороховой улице мужчина сорвался с высоты на припаркованную машину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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