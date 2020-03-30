2020-03-30T16:38:36+03:00
Общество

Дополнительные корпуса для потенциальных больных коронавирусом откроют в Ленобласти

Новые места будут организованы в течение нерабочей недели
Лилия КОЗЛОВА
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Больницы Ленобласти перепрофилируются для пациентов с подозрением на коронавирусБольницы Ленобласти перепрофилируются для пациентов с подозрением на коронавирусФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Ленинградской области развернут дополнительные корпуса для приема потенциальных больных с коронавирусной инфекцией. Меры принимаются для недопущения развития ситуации по сценарию ряда европейских стран, где существующие стационары не смогли оказывать помощь нуждающимся в связи с потоком пациентов, превышающим мощности учреждений здравоохранения. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщили в администрации региона.

- В 3 апреля регион должен открыть 700 дополнительных коек для приема больных в отдельно стоящих корпусах, оснащенных кислородным оборудованием и аппаратами ИВЛ, - рассказали в администрации.

Так, перепрофилирование уже ведется в зданиях Тосненского и Бокситогорского родильных домов, терапевтическом корпусе Кингисеппской и новом корпусе Приозерской межрайонных больниц, Сиверской больнице и Ленинградской областной клинической больнице. Роженицы из Тосненского района направляются в Перинатальный центр в Гатчине.

В настоящее время больницы Ленинградской области оснащены 465 аппаратами искусственной вентиляции легких, дополнительно закупается еще 107 единиц оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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