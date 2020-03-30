На «Беговой» восстановили половину отделки плиткой

30 Март 2020 2020-03-30T17:10:32+03:00

Метростроевцы послностью сделали один вестибюль и теперь принялись за второй

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Война войной, а обед по расписанию. Несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса в Петербурге, жизнь и работа в городе не останавливаются. Так, «Метрострой» выполнил ремонт одного из двух наклонных выходов на станции «Беговая». Ей вернули на место отвалившуюся оранжевую отделку.

- На станции «Беговая» завершились отделочные работы в пешеходном переходе в вестибюле №2. В процессе работ сотрудники «СМУ №20» заменяют плитку на СМЛ-панели, которые крепятся на подсистему, - сообщает пресс-служба «Метростроя».

Теперь рабочие возьмутся за отделку первого перехода. Если, конечно, в их работу не вмешается коронавирус. С 30 марта до 5 апреля в России уже объявлена выходная неделя для того, чтобы исключить личное общение между людьми.

В том числе поэтому обновленный вид «Беговой» смогли оценить немногие. Пассажиров в подземке утром 30 марта было совсем немного.

ИСТОЧНИК KP.RU