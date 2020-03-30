Карелия готова перейти на режим полной самоизоляции

30 Март 2020 2020-03-30T17:52:38+03:00

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Правительство Карелии готово по примеру Москвы и Подмосковья ввести жесткие меры для противодействия коронавирусу и объявить о режиме всеобщей самоизоляции. То есть покидать дома можно будет только в случае крайней необходимости.

- К сожалению, не все жители Карелии ответственно отнеслись к карантинным ограничениям. Введение режима самоизоляции позволит бороться с нарушителями в рамках правового поля, - сообщает в соцсетях пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк.

Пока власти региона изучают данный вопрос и ждут принятия законов от федеральных структур, чтобы понимать, как именно можно будет наказывать нарушителей.

При этом предварительно приняты поправки в административный кодекс, позволяющие штрафовать нарушителей карантина от 15 до 40 тысяч рублей в первый раз и от 150 тысяч до 300 тысяч рублей – за повторное.

В случае принятия мер, будет запрещено выходить на улицу, за исключением поездки на работу, похода за продуктами или лекарствами, обращения в больницу за экстренной помощью, выгула домашних животных вблизи дома.

Также обсуждается возможность перекрытия трасс и закрытия отдельных населенных пунктов.

ИСТОЧНИК KP.RU