Милого, новорожденного козленка редкой породы в Ленобласти отдают за «вкусняшку»

30 Март 2020 2020-03-30T18:11:21+03:00

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Петербурженка предлагает жителям Ленинградской области взять себе очаровательного новорожденного козленка. Объявление в социальной сети женщина разместила в понедельник, 30 марта. Малыш от альпо-нубийской козы только появился на свет, 29 марта. Хозяйка обещает отдать его за «вкусняшку».

- Мальчик родился в тройне, есть еще две девочки. Козочек оставлю себе, а мальчика готова отдать за символическую плату, - рассказала «КП-Петербург» хозяйка.

Козлята еще совсем крошечки. Женщина решила отдать мальчика из-за того, что малыши потребляют много молока у мамы, и его может не хватить для нее самой.

- Перед тем как отдавать, я хочу поговорить с желающими. Ведь надо понимать, что это за помесь пород. Камерунская кровь дает эту «мимишность», необычная кровь, - с теплотой рассказала хозяйка.

Подробно узнать об очаровательном козленке можно у его хозяйки по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU