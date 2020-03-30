Кафе Санкт-Петербурга поменяли формат на магазины на время карантина

30 Март 2020 2020-03-30T19:14:01+03:00

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В Санкт-Петербурге с 28 марта закрыты все кафе, рестораны и столовые. Причиной тому меры борьбы с распространением коронавируса в городе. Однако, как стало известно, некоторые предприниматели нашли выход, как не потерять полностью прибыль и начали перепрофилироватся. Некоторые переформатировались под магазины или стали предлагать еду на вынос.

Но, как пишут «Невские новости», Роспотребнадзор не одобряет такое поведение владельцев общепита, говоря о том, что меры вводились для того, чтобы люди меньше выходили на улицу.

- В постановлении четко указано, что допустима только дистанционная доставка, а не "на вынос". У нас сейчас введен режим для того, чтобы люди самоизолировались и не ходили сами за едой. Сейчас важно все контакты минимизировать, - отметили в ведомстве.

Также в Роспотребнадзоре пояснили, что лучше заведениям общепита переключиться на доставку, при этом она должна быть дистанционная.

ИСТОЧНИК KP.RU