Кафе Санкт-Петербурга поменяли формат на магазины на время карантина
В Санкт-Петербурге с 28 марта закрыты все кафе, рестораны и столовые. Причиной тому меры борьбы с распространением коронавируса в городе. Однако, как стало известно, некоторые предприниматели нашли выход, как не потерять полностью прибыль и начали перепрофилироватся. Некоторые переформатировались под магазины или стали предлагать еду на вынос.
Но, как пишут «Невские новости», Роспотребнадзор не одобряет такое поведение владельцев общепита, говоря о том, что меры вводились для того, чтобы люди меньше выходили на улицу.
- В постановлении четко указано, что допустима только дистанционная доставка, а не "на вынос". У нас сейчас введен режим для того, чтобы люди самоизолировались и не ходили сами за едой. Сейчас важно все контакты минимизировать, - отметили в ведомстве.
Также в Роспотребнадзоре пояснили, что лучше заведениям общепита переключиться на доставку, при этом она должна быть дистанционная.
ИСТОЧНИК KP.RU
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