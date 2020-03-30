Чемпион мира по кайтсерфингу из Петербурга рассказал, что излечился от коронавируса

30 Март 2020 2020-03-30T19:20:17+03:00

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Чемпион мира по кайтсерфингу из Петербург Петр Тюшкевич попал в больницу после поездки во Францию. Спортсмен, вернувшись домой, сразу же сдал анализы на коронавирус. И вскоре медики подтвердили новое заболевания. Петра госпитализировали в больницу. Через день у него начались первые симптомы. Першило в горле, постепенно появились сухой кашель и давление в верхней части груди. Затем поднялась до 39 градусов.

Чуть позже Петр сообщил, что медики нашли в легких несколько очагов пневмонии. К счастью, все обошлось и лечение дало результаты.

- Легкие еще так себе, но можно дома долечиться, - сообщил Петр на своей странице в соцсети. - Коронавируса уже нет. Я пошел. Неллохо меня "продуло" на 20 дней полежать. Врачам спасибо.

Ранее Петр призывал всех отнестись внимательно к своему здоровью и не рисковать, соблдая все рекомендации врачей и властей.

ИСТОЧНИК KP.RU