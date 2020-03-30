2020-03-30T19:20:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Чемпион мира по кайтсерфингу из Петербурга рассказал, что излечился от коронавируса

Сейчас Путр Тюшкевич вернулся домой
Роман ЛЯЛИН
Поделиться:
Петра выписали из больницыПетра выписали из больницыФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Чемпион мира по кайтсерфингу из Петербург Петр Тюшкевич попал в больницу после поездки во Францию. Спортсмен, вернувшись домой, сразу же сдал анализы на коронавирус. И вскоре медики подтвердили новое заболевания. Петра госпитализировали в больницу. Через день у него начались первые симптомы. Першило в горле, постепенно появились сухой кашель и давление в верхней части груди. Затем поднялась до 39 градусов.

Чуть позже Петр сообщил, что медики нашли в легких несколько очагов пневмонии. К счастью, все обошлось и лечение дало результаты.

- Легкие еще так себе, но можно дома долечиться, - сообщил Петр на своей странице в соцсети. - Коронавируса уже нет. Я пошел. Неллохо меня "продуло" на 20 дней полежать. Врачам спасибо.

Ранее Петр призывал всех отнестись внимательно к своему здоровью и не рисковать, соблдая все рекомендации врачей и властей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дворцовый мост окрасится в синий цвет для поддержки петербуржцев с аутизмом
Первый умерший от коронавируса петербуржец скрыл, что вернулся из-за границы
Капремонт проведут почти в 1,5 тысячах жилых домов в 2020 году в Петербурге
Эрмитаж запустил видеотрансляцию пустой Дворцовой площади
Стали известны обстоятельства смерти второго больного коронавирусом в Петербурге
Полиция рассказала, как будет ловить нарушителей во время режима самоизоляции в Санкт-Петербурге
Плату за детский сад в Санкт-Петербурге отменят для всех родителей до июня 2020 года
Полиция опровергла похищение мужчины на улице Туристской
«Едет крыша»: Елизавета Боярская рассказала, как проходит ее самоизоляция
В Петербурге выявили 111 магазинов, работавших несмотря на запрет по коронавирусу
Пассажиропоток в метро Петербурга упал до 327 тысяч человек
Бюджет Петербурга не досчитается 4,5 млрд рублей из-за коронавируса