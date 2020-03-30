Пассажиропоток в метро Петербурга упал до 327 тысяч человек

30 Март 2020 2020-03-30T19:38:30+03:00

В воскресенье 29 марта в городской подземке насчитали всего 327 220 человек

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В метрополитене Санкт-Петербурга серьезно снизился пассажиропоток из-за ограничительных мер по коронавирусу. За воскресенье 29 марта в подземке насчитали всего лишь 327 220 человек при норме больше двух миллионов в сутки. Сознательные горожане решили самоизолироваться дома в нерабочую неделю, согласно рекомендации губернатора Петербурга. Добросовестному выбору людей рады и в подземке.

- Дорогие пассажиры! Мы знаем, что большинство из вас сейчас дома. Вчера, 29 марта 2020 года, пассажиропоток метрополитена, который в последние годы перевозил больше 2 млн пассажиров в сутки, составил всего 327 220 человек. Благодарим вас за поддержку в борьбе против вируса! – сообщает пресс-служба метро Петербурга.

Вдобавок к этому подземка обновила свой логотип в социальных сетях, спрятав букву синюю «М» в домик. Напомним, первый нерабочий день недели Северная столица встретила пустыми вагонами метро и безлюдными улицами.

ИСТОЧНИК KP.RU