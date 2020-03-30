В Петербурге выявили 111 магазинов, работавших несмотря на запрет по коронавирусу

30 Март 2020 2020-03-30T22:26:22+03:00

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111 торговых точек работали в Петербурге вопреки официальному запрету властей в выходные дни с 28 по 29 марта. Об этих цифрах отчитались в районных администрациях. Напомним, с 28 марта по 5 апреля 2020 года, во время нерабочей недели, в Северной столице закрыты сады и парки, места общепита, театры и музеи, а также ряд торговых точек, за исключением аптек, продуктовых магазинов, АЗС, рынков и ярмарок без фудкортов.

- За минувшие выходные полиция, сотрудники Роспотребнадзора и специалисты районных администраций проверили 4546 торговых объектов в городе. Из них 111 нарушили введенные запреты и ограничения. В их числе магазины, которые не торгуют непродовольственными товарами первой необходимости, предприятия общественного питания, салоны красоты, рюмочные, ломбарды, компьютерные клубы, - рассказывают в комитете территориального развития Петербурга.

После разъяснительной беседы большая часть нарушителей закрыли свои объекты. А на тех, кто отказался прекращать работу, составили административные протоколы. Им грозит штраф или приостановление деятельности на многие сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU