2020-03-30T22:26:22+03:00
Общество

В Петербурге выявили 111 магазинов, работавших несмотря на запрет по коронавирусу

Вдобавок Роспотребнадзор составил административные протоколы на всех нарушителей
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Петербурге прошли рейды по торговым точкам, работавших несмотря на запрет по коронавирусу.В Петербурге прошли рейды по торговым точкам, работавших несмотря на запрет по коронавирусу.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

111 торговых точек работали в Петербурге вопреки официальному запрету властей в выходные дни с 28 по 29 марта. Об этих цифрах отчитались в районных администрациях. Напомним, с 28 марта по 5 апреля 2020 года, во время нерабочей недели, в Северной столице закрыты сады и парки, места общепита, театры и музеи, а также ряд торговых точек, за исключением аптек, продуктовых магазинов, АЗС, рынков и ярмарок без фудкортов.

- За минувшие выходные полиция, сотрудники Роспотребнадзора и специалисты районных администраций проверили 4546 торговых объектов в городе. Из них 111 нарушили введенные запреты и ограничения. В их числе магазины, которые не торгуют непродовольственными товарами первой необходимости, предприятия общественного питания, салоны красоты, рюмочные, ломбарды, компьютерные клубы, - рассказывают в комитете территориального развития Петербурга.

После разъяснительной беседы большая часть нарушителей закрыли свои объекты. А на тех, кто отказался прекращать работу, составили административные протоколы. Им грозит штраф или приостановление деятельности на многие сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дворцовый мост окрасится в синий цвет для поддержки петербуржцев с аутизмом
Первый умерший от коронавируса петербуржец скрыл, что вернулся из-за границы
Капремонт проведут почти в 1,5 тысячах жилых домов в 2020 году в Петербурге
Эрмитаж запустил видеотрансляцию пустой Дворцовой площади
Стали известны обстоятельства смерти второго больного коронавирусом в Петербурге
Полиция рассказала, как будет ловить нарушителей во время режима самоизоляции в Санкт-Петербурге
Плату за детский сад в Санкт-Петербурге отменят для всех родителей до июня 2020 года
Полиция опровергла похищение мужчины на улице Туристской
«Едет крыша»: Елизавета Боярская рассказала, как проходит ее самоизоляция
В Петербурге выявили 111 магазинов, работавших несмотря на запрет по коронавирусу
Пассажиропоток в метро Петербурга упал до 327 тысяч человек
Бюджет Петербурга не досчитается 4,5 млрд рублей из-за коронавируса