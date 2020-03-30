«Едет крыша»: Елизавета Боярская рассказала, как проходит ее самоизоляция

30 Март 2020 2020-03-30T20:39:51+03:00

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Елизавета Боярская рассказала в своем Instagram, как проходит ее семейная изоляция вместе с детьми и мужем Максимом Матвеевым. По словам известной петербурженки, она понемногу сходит с ума, процитировав соответствующий стишок «тихо шифером шурша, едет крыша не спеша». Актриса делится с подписчиками, что поначалу было просто, но на второй неделе сидения дома возникли различные трудности.

- 10-й день самоизоляции. Ну хорошо, 5 дней легкой , 5 дней уже строгой. Но все же. Все пытаюсь сделать какой-нибудь толковый пост, что-то рассказать, поделиться, но я ничего не успеваю. Кормежки, мойки, стирки, глажки, дети, игры, учеба! И вот, что скажу – всем домохозяйкам респект и восторг! Героини! – пишет дочка Д'Артаньяна.

Ранее сам Михаил Боярский и его жена самоизолировались на даче под Петербургом. Сын привез родителям недельный запас продуктов.

Напомним, по состоянию на 30 марта в Петербурге диагностировали коронавирус у еще 8 человек. Теперь заболевших опасной инфекцией ровно 50. Из этого числа пятеро уже успели благополучно выздороветь. Не обошлось и без потерь – к сожалению, в понедельник в Северной столице скончался второй зараженный коронавирусом. Власти советуют горожанам воспользоваться нерабочей неделей с умом и самоизолироваться дома.

О своих нелегких буднях актриса рассказывает в соцсетях. Фото: instagram.com/lizavetabo

ИСТОЧНИК KP.RU