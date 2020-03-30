2020-03-30T21:06:23+03:00
Происшествия

Полиция опровергла похищение мужчины на улице Туристской

Он добровольно сел в машину гражданина, с которым у него конфликт
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
В Петербурге полицейские проверили информации о якобы похищении человека.В Петербурге полицейские проверили информации о якобы похищении человека.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Полиция Санкт-Петербурга опровергла ряд публикаций в СМИ о том, что на улице Туристской вечером 30 марта похитили мужчину. Правоохранительные органы незамедлительно отреагировали на информацию о том, что человек в «Ленд Ровере» затормозил потерпевшего и силой забрал его с собой. Наряды полиции выехали на место и поняли, что на самом деле все не так, как пишут журналисты.

- Владельца иномарки, куда предположительно посадили якобы похищенного, установили. После общения с ним и «пропавшим» мужчиной оказалось, что никаких противоправных действий не было. Мужчина сел в машину добровольно, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Правда, конфликт между участниками инцидента все же есть. Полицейские считают, что они не поделили какое-то имущество. По данному факту все еще проводится проверка. Оба мужчины сейчас находятся в отделении полиции для дачи объяснения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дворцовый мост окрасится в синий цвет для поддержки петербуржцев с аутизмом
Первый умерший от коронавируса петербуржец скрыл, что вернулся из-за границы
Капремонт проведут почти в 1,5 тысячах жилых домов в 2020 году в Петербурге
Эрмитаж запустил видеотрансляцию пустой Дворцовой площади
Стали известны обстоятельства смерти второго больного коронавирусом в Петербурге
Полиция рассказала, как будет ловить нарушителей во время режима самоизоляции в Санкт-Петербурге
Плату за детский сад в Санкт-Петербурге отменят для всех родителей до июня 2020 года
Полиция опровергла похищение мужчины на улице Туристской
«Едет крыша»: Елизавета Боярская рассказала, как проходит ее самоизоляция
В Петербурге выявили 111 магазинов, работавших несмотря на запрет по коронавирусу
Пассажиропоток в метро Петербурга упал до 327 тысяч человек
Бюджет Петербурга не досчитается 4,5 млрд рублей из-за коронавируса