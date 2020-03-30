Полиция опровергла похищение мужчины на улице Туристской

30 Март 2020 2020-03-30T21:06:23+03:00

Он добровольно сел в машину гражданина, с которым у него конфликт

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Полиция Санкт-Петербурга опровергла ряд публикаций в СМИ о том, что на улице Туристской вечером 30 марта похитили мужчину. Правоохранительные органы незамедлительно отреагировали на информацию о том, что человек в «Ленд Ровере» затормозил потерпевшего и силой забрал его с собой. Наряды полиции выехали на место и поняли, что на самом деле все не так, как пишут журналисты.

- Владельца иномарки, куда предположительно посадили якобы похищенного, установили. После общения с ним и «пропавшим» мужчиной оказалось, что никаких противоправных действий не было. Мужчина сел в машину добровольно, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Правда, конфликт между участниками инцидента все же есть. Полицейские считают, что они не поделили какое-то имущество. По данному факту все еще проводится проверка. Оба мужчины сейчас находятся в отделении полиции для дачи объяснения.

ИСТОЧНИК KP.RU