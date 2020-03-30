Полиция рассказала, как будет ловить нарушителей во время режима самоизоляции в Санкт-Петербурге

30 Март 2020 2020-03-30T22:50:51+03:00

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В Санкт-Петербурге нарушителей режима самоизоляции будут выявлять сотрудники полиции. Руководство городского и столичного главка уже сообщило, что сотрудники МВД будут действовать жестко. "Комсомолка" узнала, как силовики будет отлавливать нарушителей.

- Полиция Петербурга будет действовать законно и жестко в отношении нарушителей режима самоизоляции, - сообщили "КП-Петербург" в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. - В чем будет заключаться жесткость. В случае если сотрудники полиции при патрулировании выявят граждан, которые нарушают требования, которые продиктованы, в том числе федеральным законодательством, данные правонарушения будут пресекаться. А именно - гражданин, который находится на улице без уважительной причины, должен будет вернуться домой или в место изоляции. А в случае невыполнения законных требований сотрудника полиции, будет применяться норма 19.3 КоАП «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», которая влечет за собой до 15 суток ареста. В этом контексте будет применяться жесткость этих мерах. Будет указано на необходимость ареста нарушителя.

Напомним, что ранее Александр Беглов подписал распоряжение о новых мерах по самоизоляции в Санкт-Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU