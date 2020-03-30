2020-03-30T22:50:34+03:00
Общество

Плату за детский сад в Санкт-Петербурге отменят для всех родителей до июня 2020 года

А семьям, в которых малыши остаются одни дома на нерабочей неделе, вручат продуктовые наборы
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
В Петербурге отменили плату за детские сады до начала лета 2020 года из-за коронавируса.В Петербурге отменили плату за детские сады до начала лета 2020 года из-за коронавируса.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге отменили плату за детский сад для всех горожан с 1 апреля по 1 июля 2020 года. Об этих вынужденных, но приятных мерах во время пандемии коронавируса сообщил губернатор Северной столицы. Власти знают, что некоторые родители не могут остаться с детьми дома на время нерабочей недели, поэтому многие дошкольные учреждения не закрылись.

- С 30 марта 2020 года в 43-х детских садах Петербурга организованы дежурные группы. Это сделано в помощь тем родителям, которые даже в эти дни продолжают ходить на работу и поддерживать жизнедеятельность города. Более того, семьи, дети которых остались дома на этой неделе, мы поддержим продуктовыми наборами, - рассказал Александр Беглов.

Напомним, Петербург не оставил без питания и школьников-льготников. Их будут кормить до 12 апреля, пока не закончатся каникулы и не продлится дистанционное обучение. Напомним, что еду выдают исключительно в школах в специальное время. Пайки могут забрать только родители ребят.

Объявление о режиме самоизоляции из-за коронавируса в Санкт-Петербурге по громкоговорителю.Артем КИЛЬКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дворцовый мост окрасится в синий цвет для поддержки петербуржцев с аутизмом
Первый умерший от коронавируса петербуржец скрыл, что вернулся из-за границы
Капремонт проведут почти в 1,5 тысячах жилых домов в 2020 году в Петербурге
Эрмитаж запустил видеотрансляцию пустой Дворцовой площади
Стали известны обстоятельства смерти второго больного коронавирусом в Петербурге
Полиция рассказала, как будет ловить нарушителей во время режима самоизоляции в Санкт-Петербурге
Плату за детский сад в Санкт-Петербурге отменят для всех родителей до июня 2020 года
Полиция опровергла похищение мужчины на улице Туристской
«Едет крыша»: Елизавета Боярская рассказала, как проходит ее самоизоляция
В Петербурге выявили 111 магазинов, работавших несмотря на запрет по коронавирусу
Пассажиропоток в метро Петербурга упал до 327 тысяч человек
Бюджет Петербурга не досчитается 4,5 млрд рублей из-за коронавируса