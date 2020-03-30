Плату за детский сад в Санкт-Петербурге отменят для всех родителей до июня 2020 года

30 Март 2020 2020-03-30T22:50:34+03:00

В Петербурге отменили плату за детские сады до начала лета 2020 года из-за коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН

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В Санкт-Петербурге отменили плату за детский сад для всех горожан с 1 апреля по 1 июля 2020 года. Об этих вынужденных, но приятных мерах во время пандемии коронавируса сообщил губернатор Северной столицы. Власти знают, что некоторые родители не могут остаться с детьми дома на время нерабочей недели, поэтому многие дошкольные учреждения не закрылись.

- С 30 марта 2020 года в 43-х детских садах Петербурга организованы дежурные группы. Это сделано в помощь тем родителям, которые даже в эти дни продолжают ходить на работу и поддерживать жизнедеятельность города. Более того, семьи, дети которых остались дома на этой неделе, мы поддержим продуктовыми наборами, - рассказал Александр Беглов.

Напомним, Петербург не оставил без питания и школьников-льготников. Их будут кормить до 12 апреля, пока не закончатся каникулы и не продлится дистанционное обучение. Напомним, что еду выдают исключительно в школах в специальное время. Пайки могут забрать только родители ребят.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/769703" frameborder="0"></iframe> Объявление о режиме самоизоляции из-за коронавируса в Санкт-Петербурге по громкоговорителю.Артем КИЛЬКИН

ИСТОЧНИК KP.RU