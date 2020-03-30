Стали известны обстоятельства смерти второго больного коронавирусом в Петербурге
Появились подробности последних дней второго пациента, умершего от коронавируса в Петербурге. Им стал 55-летний мужчина. Его доставили в стационар 20 марта с уже повторным острым инфарктом миокарда. Чуть погодя, у мужчины развилась двухсторонняя пневмония. У пациента взяли анализ на коронавирус COVID-19. К сожалению, тест дал положительный результат.
- В связи с нарастанием сердечно-легочной недостаточности его перевели на искусственную вентиляцию легких. Несмотря на усилия врачей, пациент скончался. Отметим, что мужчина страдал многочисленными хроническими заболеваниями, - передает Оперативный штаб по коронавирусу в Петербурге.
Точную причину смерти установят только по результатам патологоанатомического и гистологического исследования.
Напомним, по данным на 30 марта в Петербурге диагностировали коронавирус у еще 8 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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