Эрмитаж запустил видеотрансляцию пустой Дворцовой площади

30 Март 2020 2020-03-30T22:49:14+03:00

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Эрмитаж начал транслировать опустевшую в первый нерабочий день недели Дворцовую площадь на своем официальном сайте. Веб-камера установлена на восточном крыле Главного штаба Государственного Эрмитажа. Следить за историческим центром Петербурга можно в любое время.

- Также доступны камеры, транслирующие Большой двор Зимнего дворца и зал Рафаэля. Их установили для того, чтобы каждый, кто находится сейчас на вынужденной самоизоляции или не может посетить Санкт-Петербург, смог насладиться самым торжественным видом одного из красивейших городов мира, - поясняют в музее.

Понаблюдать за всем вышеперечисленным можно, перейдя в раздел «Посетителям» на официальном сайте Эрмитажа - hermitagemuseum.org. Затем нужно кликнуть на страницу под названием «Веб-камера».

Напомним, что многие музеи и театры Петербурга организовали онлайн-трансляции экскурсий и спектаклей на время изоляции по коронавирусу.

ИСТОЧНИК KP.RU