2020-03-30T22:43:09+03:00
Общество

Капремонт проведут почти в 1,5 тысячах жилых домов в 2020 году в Петербурге

На это потратят 13 миллиардов рублей
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге в 2020 году проведут капитальный ремонт в 1403 жилых домах.В Петербурге в 2020 году проведут капитальный ремонт в 1403 жилых домах.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В 2020 году в Петербурге проведут капитальный ремонт в 1403 жилых домах. Это стало ясно из совещания городского правительства, прошедшего 30 марта. На эти цели выделят 13 миллиардов и 152 миллиона рублей. Не забыли и про дома, которые так и не дождались капремонта в прошлом году, хотя были в списке. Это 56 объектов. Их приведут в порядок до 1 мая 2020 года.

- Увеличится статья расходов на ремонт лифтов в жилых домах. В 2020 году будет отремонтировано порядка 1000 лифтов – это на 200 больше чем в 2019-м. Также в 2020 году планируется отремонтировать 549 крыш и около 1143 тысяч квадратных метров фасадов. В 1,5 раза увеличится объем работ по замене инженерных сетей, - обнадеживают в Смольном.

Важно отметить, что сроки работ по замене систем теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения и водоотведения синхронизируют. А при ремонте инженерных систем планируется обязательно устанавливать энергосберегающее оборудование, а также устройства для регулирования подачи тепла в зависимости от погодных условий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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