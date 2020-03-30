2020-03-30T23:01:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Первый умерший от коронавируса петербуржец скрыл, что вернулся из-за границы

73-летний мужчина решил лечиться самостоятельно, что привело к трагичным последствиям
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Петербуржец, который первым умер от коронавируса, занимался самолечением и скрыл, что был за границей.Петербуржец, который первым умер от коронавируса, занимался самолечением и скрыл, что был за границей.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Первый умерший пациент от коронавируса в Петербурге скрыл, что прилетел из-за границы. Напомним, 73-летний мужчина скончался в субботу 28 марта. Оказалось, что он решил заняться самолечением дома и не сообщил врачам о своем прибытии из неблагополучной по коронавирусу стране.

- Из-за тайного лечения на дому у него ухудшилось течение болезни. В результате мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии в инфекционную больницу имени Боткина, когда уже был запущен процесс поражения всего организма. Его не удалось спасти. Человека потеряли, несмотря на все меры, - пишет «Петербургский Дневник», цитируя главного санитарного врача Петербурга Наталью Башкетову.

Более того, поездки за рубеж скрыли еще два человека, лечащие от коронавируса в двух городских стационарах. Добавим, что в Северной столице завели уголовное дело на мужчину, сбежавшего из-под карантина пансионата «Заря».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дворцовый мост окрасится в синий цвет для поддержки петербуржцев с аутизмом
Первый умерший от коронавируса петербуржец скрыл, что вернулся из-за границы
Капремонт проведут почти в 1,5 тысячах жилых домов в 2020 году в Петербурге
Эрмитаж запустил видеотрансляцию пустой Дворцовой площади
Стали известны обстоятельства смерти второго больного коронавирусом в Петербурге
Полиция рассказала, как будет ловить нарушителей во время режима самоизоляции в Санкт-Петербурге
Плату за детский сад в Санкт-Петербурге отменят для всех родителей до июня 2020 года
Полиция опровергла похищение мужчины на улице Туристской
«Едет крыша»: Елизавета Боярская рассказала, как проходит ее самоизоляция
В Петербурге выявили 111 магазинов, работавших несмотря на запрет по коронавирусу
Пассажиропоток в метро Петербурга упал до 327 тысяч человек
Бюджет Петербурга не досчитается 4,5 млрд рублей из-за коронавируса