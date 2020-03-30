Первый умерший от коронавируса петербуржец скрыл, что вернулся из-за границы

30 Март 2020 2020-03-30T23:01:55+03:00

Петербуржец, который первым умер от коронавируса, занимался самолечением и скрыл, что был за границей. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Первый умерший пациент от коронавируса в Петербурге скрыл, что прилетел из-за границы. Напомним, 73-летний мужчина скончался в субботу 28 марта. Оказалось, что он решил заняться самолечением дома и не сообщил врачам о своем прибытии из неблагополучной по коронавирусу стране.

- Из-за тайного лечения на дому у него ухудшилось течение болезни. В результате мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии в инфекционную больницу имени Боткина, когда уже был запущен процесс поражения всего организма. Его не удалось спасти. Человека потеряли, несмотря на все меры, - пишет «Петербургский Дневник», цитируя главного санитарного врача Петербурга Наталью Башкетову.

Более того, поездки за рубеж скрыли еще два человека, лечащие от коронавируса в двух городских стационарах. Добавим, что в Северной столице завели уголовное дело на мужчину, сбежавшего из-под карантина пансионата «Заря».

ИСТОЧНИК KP.RU