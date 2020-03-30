2020-03-30T23:21:38+03:00
Общество

Дворцовый мост окрасится в синий цвет для поддержки петербуржцев с аутизмом

Синюю подсветку включат 2 апреля
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге включат синюю подсветку Дворцового моста в поддержку людей с аутизмом. Фото: пресс-служба СПб ГБУ «Ленсвет»В Петербурге включат синюю подсветку Дворцового моста в поддержку людей с аутизмом. Фото: пресс-служба СПб ГБУ «Ленсвет»
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2 апреля в Петербурге включат синюю подсветку на Дворцовом мосте. Это сделают для того, чтобы поддержать горожан с аутизмом. На сегодняшний день в Северной столице проживает минимум 30 тысяч людей, испытывающих ту или иную степень социальной изоляции в связи с особенностями психики. Напомним, именно 2 апреля по всему миру зафиксирован как Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма.

- Особая подсветка Дворцового моста включится в Санкт-Петербурге по графику в 20 часов 05 минут 2 апреля и будет работать до 6 часов утра 3 апреля. Цвет светового потока в 600 светильников задаст дистанционно сотрудник производственно-диспетчерской службы без каких-либо трудовых и финансовых затрат, - сообщает пресс-служба СПб ГБУ «Ленсвет».

Добавим, что Петербург участвует в акции еще с 2014 года. Организаторы хотят, чтобы благодаря подсветке все больше жителей города на Неве узнали о проблеме людей с расстройствами аутистического спектра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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