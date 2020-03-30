Тесты на коронавирус госпитализированного Игоря Николаева дали отрицательный результат

30 Март 2020 2020-03-30T23:50:00+03:00

Супруга Игоря Николаева рассказала, что муж идет на поправку и у него отрицательные результаты тестов на коронавирус. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

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Оба теста на коронавирус у Игоря Николаева показали отрицательный результат. У известного музыканта диагностировали лишь пневмонию, от которой он продолжает лечиться уже пять дней под наблюдением столичных медиков. Его супруга Юлия рассказала в эксклюзивном интервью «Комсомолке» о том, что муж идет на поправку.

- Он уже чувствует себя гораздо лучше. Идет на поправку, температура 30 марта была 36,7! Но пневмонию все равно нужно лечить, поэтому пока он останется в госпитале. Все остальное Игорь, как выздоровеет и посчитает нужным, расскажет сам, - отметила жена музыканта.

Николаев уверяет, что в больнице в Коммунарке все на высоте: начиная от условия размещения и заканчивая питанием. Супруга Юлия постоянно на связи с ним. Пока что семья музыканта дожидается его в загородном доме в Подмосковье. Они в разлуке уже почти две недели. Дочка и жена, к слову, чувствуют себя прекрасно и ничем не болеют.

ИСТОЧНИК KP.RU