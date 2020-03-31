В СПбГУ допустили, что сдача экзаменов и защита дипломов пройдут дистанционно

31 Март 2020 2020-03-31T00:16:32+03:00

Это произойдет, если ситуация по коронавирусу в Петербурге не изменится

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В СПбГУ не исключили того, что сессия и защита выпускных квалификационных работ пройдут дистанционно. Это случится, если ситуация в городе по коронавирусу не улучшится. В университете подготовили специальный приказ, который обязывает руководителей всех учебно-научных подразделений до 1 апреля представить предложения о необходимых изменениях в программе сдачи экзаменов.

- В случае, если решения Оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса в России, Роспотребнадзора, а также нормативные правовые акты по данному вопросу не будут отменены, то ГИА в 2019/2020 учебном году по образовательным программам среднего профобразования, бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординатуры, аспирантуры приказываю проводить исключительно с применением дистанционных образовательных технологий, - гласит документ.

Подумать есть о чем, ведь экзамены, например, у геологов и юристов требуют особой подготовки технической части – одним нужны карты, микроскопы, а другим доступ к правовым базам в полном объеме. Да и как следить за студентами, чтобы они не списывали? Для этого есть система так называемого прокторинга – слежки за экзаменом в онлайн-режиме. В СПбГУ обещают все совсем скоро прояснить.

Напомним, в Петербурге больше 300 тысяч студентов учатся дистанционно. Многие университеты запустили собственные курсы на базе своих сайтов.

ИСТОЧНИК KP.RU