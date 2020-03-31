Двухлетний мальчик впал в кому, утонув в пожарном водоеме в Ленобласти

31 Март 2020 2020-03-31T00:52:38+03:00

В Ленобласти двухлетний малыш впал в кому после падения в пруд. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сейчас он находится в тяжелом состоянии в больнице

Изменить размер текста: A A

В Кировском районе Ленобласти двухлетний ребенок чудом остался в живых, наглотавшись воды в пожарном водоеме. Все произошло у одного из дачных участков в садоводческом товариществе «Звезда». Мальчик какое-то время пробыл в воде, что привело к пугающим последствиям.

- У ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, истинное утопление (вода попала в легкие – Прим. ред.), гипотермию, кому. Его состояние тяжелое. За ребенком следят врачи Шлиссельбургской больницы. Родители признаются, что недосмотрели за малышом, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Семья мальчика благополучная и не состоит на учете. Роковое падение в водоем случилось 29 марта. Возможно, семья решила отдохнуть на даче в преддверии нерабочей недели. Добавим, что 2 апреля бедному малышу должно исполниться три годика.

ИСТОЧНИК KP.RU