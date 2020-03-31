2020-03-31T01:28:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Сразу три российских лекарства хотят протестировать против коронавируса

Экспериментальная терапия может применяться строго под контролем медиков в больницах
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В России хотят испытать три лекарства для борьбы с коронавирусом.В России хотят испытать три лекарства для борьбы с коронавирусом.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Сразу три российских лекарства могут использовать для лечения против коронавируса. Это противовирусные препараты «Триазавирин», «Фортепрен» и лекарственное средство на основе японского противовирусного препарата «Фавипиравир». Об этих разработках сообщил руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин. «Комсомолка» подробно проанализировала данные препараты вместе с Николаем Крючковым, специалистом в области иммунологии и организации здравоохранения.

- «Триазавирин» - российский эксклюзив против гриппа. Однако на сегодня не обнародовано никаких исследований его эффективности против коронавируса даже на клеточных культурах. Планируются, что это лекарство будут использовать в ингаляционной форме для борьбы с опасной инфекцией. «Фортепрен» использовали как ветеринарный препарат с возможным противовирусным эффектом. Но лекарство уже пятый год как не зарегистрировали для применения у людей, - отмечает Николай Крючков.

А вот «Фавипиравир» успел зарекомендовать себя в Китае и Японии в борьбе со свиным и обычным гриппом, а также вирусом Эбола. Но препарат категорически противопоказан при беременности. При тестах у животных не раз фиксировали нарушение развитие плода.

Добавим, что речь идет исключительно об экспериментальной терапии, которая идет под строгим контролем врачей. Применять данные лекарства на дому в рамках профилактического приема строго запрещается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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