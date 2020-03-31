В Ленобласти ищут шизофреника в мантии, считающего себя антихристом

31 Март 2020 2020-03-31T02:17:13+03:00

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В Ленобласти разыскивают 25-летнего молодого человека, страдающего шизофренией. Мать отвела его в одну из психиатрических больниц 27 марта, но там парня отказались принять, сославшись на температуру. Аргументы родителя о том, что у ребенка обострение, которое выражается в маниях преследования и величия, не помогли. Пришлось отводить сына в обычную больницу родного Отрадного на лечение, но именно оттуда он сбежал ночью.

- Молодой человек проживает с матерью и является инвалидом второй группы. Мать пояснила, что он периодически уходит из дома, но в этот раз она особенно заволновалась и обратилась в полицию в воскресенье. Сын был одет в черную мантию с капюшоном и такого же цвета берцы. Сам парень полного телосложения, лысый, без бровей и с зелеными глазами. Его рост 170 сантиметров, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

В социальных сетях пропавший парень не появлялся с 27 марта. В последней публикации он говорит о том, что чувствует себя зверем или же антихристом и обещает начать войну ради своего восхождения на «трон верховного владыки мироздания».

ИСТОЧНИК KP.RU