Погода в Санкт-Петербурге первый день самоизоляции, 31 марта: ясно и без осадков
С 31 марта в Санкт-Петербурге начинает работать режим полной самоизоляции для граждан, старше 65 лет и рекомендованной всеобщей самоизоляции – для всех остальных. Гулять пока строго не рекомендуется, хоть погода к этому и располагает. Во вторник в городе будет солнечно и без осадков.
- Утром ясно, днем переменная облачность. Ветер северных направлений, во второй половине дня южный и юго-западный, умеренный. Температура воздуха утром до -6 градусов, днем +1…+3.Атмосферное давление в течение суток будет понижаться, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Однако уже завтра погода сильно изменится. Пойдет мокрый снег, в Ленобласти даже обещают метели и покров до семи сантиметров толщиной – дорожные службы уже приведены в состояние повышенной готовности. Водителей предупреждают о сложной обстановке и гололедице.
Зато 1 апреля будет чуть теплее, днем - до +5 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU