2020-03-31T07:56:31+03:00
Общество

Погода в Санкт-Петербурге первый день самоизоляции, 31 марта: ясно и без осадков

Во вторник на улице будет до +3 градусов
Петр КИБЕР
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В первый день самоизоляции в Петербурге будет солнечно.В первый день самоизоляции в Петербурге будет солнечно.Фото: Мария ЛЕНЦ
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С 31 марта в Санкт-Петербурге начинает работать режим полной самоизоляции для граждан, старше 65 лет и рекомендованной всеобщей самоизоляции – для всех остальных. Гулять пока строго не рекомендуется, хоть погода к этому и располагает. Во вторник в городе будет солнечно и без осадков.

- Утром ясно, днем переменная облачность. Ветер северных направлений, во второй половине дня южный и юго-западный, умеренный. Температура воздуха утром до -6 градусов, днем +1…+3.Атмосферное давление в течение суток будет понижаться, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Однако уже завтра погода сильно изменится. Пойдет мокрый снег, в Ленобласти даже обещают метели и покров до семи сантиметров толщиной – дорожные службы уже приведены в состояние повышенной готовности. Водителей предупреждают о сложной обстановке и гололедице.

Зато 1 апреля будет чуть теплее, днем - до +5 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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