2020-03-31T08:20:43+03:00
Происшествия

Полиция поймала грабителя с Белоостровского кладбища

21 марта он силой отобрал 30 тысяч рублей и телефон у местного кладовщика
Петр КИБЕР
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Полицейские поймали грабителя с кладбища.Полицейские поймали грабителя с кладбища.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Петербургские полицейские поймали молодого мужчину, которого обвиняют в грабеже на Белоостровском кладбище. Искать злоумышленника пришлось шесть дней. Теперь мужчине грозит до семи лет.

- 21 марта в полицию Курортного района обратился мужчина 1992 года рождения, кладовщик, с сообщением, что в поселке Песочный, на территории Белоостровского кладбища, его знакомый отобрал у него 30 000 рублей, мобильный телефон и документы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

По словам потерпевшего, после ограбления, его обидчик сел в свой «Фольксваген Поло» и с места происшествия скрылся. Полный ущерб мужчина оценил в 59 тысяч рублей.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж с угрозой применения насилия», а через несколько дней в руки полиции попался и сам злоумышленник. Мужчина прятался в квартире одного из домов на шоссе в Лаврики, что в Мурино.

Сейчас он арестован, ему грозит до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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