Бывшая жена Ивана Краско осталась без денег и хочет обратно к нему

31 Март 2020 2020-03-31T08:37:50+03:00

После развода Наталья Шевель уехала на заработки в Европу, но вернулась ни с чем

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Последняя и самая молодая жена Ивана Краско очень хочет вернуться к своему мужу. 29-летняя Наталья Шевель умоляет 89-летнего актера принять ее обратно после неудачного отъезда в Европу.

- Она cейчас в Прибалтике, куда уехала, чтобы перебраться в Израиль к своему возлюбленному. Но что-то у них не срослось. Она нашла себе работу в булочной, там и спала на какой-то кушетке, но потом лавку эту прикрыли, беглянка осталась практически на улице без средств к существованию, - приводит слова самого артиста издание kp.ru.

Теперь неудавшаяся актриса через концертного директора Ивана Краско передает послания бывшему мужу и заявляет, что готова быть при нем хоть сиделкой. Но сам Иван Иванович пока не решил, желает ли он видеть бывшую супружницу – фамилию позорит!

- После развода я помогал Наташе сколько мог! Ясно, что такая жена мне не нужна, но не оставлять же девочку на улице без копейки, - жалеет экс-супругу сам артист.

Напомним, что Иван Краско и Наталья Шевель поженились в 2015 году. Несмотря на 60-летнюю разницу в возрасте пара прожила вместе три года, после чего развелась. После этого девушка уехала покорять заграницу, однако постоянно просила денег у бывшего мужа.

ИСТОЧНИК KP.RU