2020-03-31T08:54:11+03:00
Происшествия

Из деревни Примерное угнали экскаватор за семь миллионов рублей

Теперь дорогую технику ищет полиция
Петр КИБЕР
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Стоит спецтехника дорого, а сигнализаций на нее обычно не ставят.Стоит спецтехника дорого, а сигнализаций на нее обычно не ставят.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Похищение строительной техники – прибыльный и распространенный криминальный бизнес. Спецмашины стоят дорого, а выглядят одинаково – почти все желтые, поди найди где свое, а где чужое. Вот и похищают их регулярно. И очередное заявление легло на стол петербургских полицейских. У одной их коммерческих фирм города пропал экскаватор за семь с лишним миллионов рублей.

- 30 марта в полицию обратился генеральный директор одного из предприятий с заявлением о том, что в деревне Примерное, неизвестный похитил экскаватор-погрузчик JCB желтого цвета, стоимостью 7 200 000 рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По словам потерпевшего, трактор числился на балансе его фирмы. Пропасть он мог в минувшие выходные, в период с пяти вечера 28 марта до восьми утра 30 числа, когда и обнаружилось, что техники нет.

В полиции завели уголовное дело по статье «Кража» и начали поиски большого желтого экскаватора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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