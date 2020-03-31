2020-03-31T09:38:54+03:00
Общество

10 тысяч человек ушло на самокарантин в Карелии из-за коронавируса

Режим полной самоизоляции в республике могут объявить уже 31 марта
Петр КИБЕР
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В Карелии на самоизоляцию уже ушли около 10 тысяч человек.В Карелии на самоизоляцию уже ушли около 10 тысяч человек.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Карелия готовится стать еще одним регионом России, где так или иначе вводится режим всеобщей самоизоляции. Где-то он жесткий, как в Москве, где-то рекомендательный, как в Санкт-Петербурге, но везде обязательный для пожилых людей. При этом часть жителей республики уже отправилась на добровольный карантин.

- Около 10 тысяч жителей республики ушло на самокарантин. В ближайшие дни ожидаем подписания указа главы Карелии о полной самоизоляции региона, - сообщает пресс-служба правительства региона в официальном телеграм-канале.

Ожидается, что Карелия пойдет по жесткому пути. Там уже останавливали весь общественный транспорт для нераспространения коронавируса и закрывали турбазы, причем вместе с туристами. Теперь последуют и дальнейшие решительные шаги.

Режим всеобщей самоизоляции будет означать запрет на выход из дома для всех людей, за исключением таких случаев, как:

поход в ближайшие магазин или аптеку

поездка на работу

выгул домашних животных (не дальше 100 метров от дома)

обращение за экстренной медицинской помощью

Власти обращают внимание, что просто так гулять по улицам и даже на детских площадках будет нельзя. Нарушителей обещают штрафовать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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