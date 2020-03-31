10 тысяч человек ушло на самокарантин в Карелии из-за коронавируса
Карелия готовится стать еще одним регионом России, где так или иначе вводится режим всеобщей самоизоляции. Где-то он жесткий, как в Москве, где-то рекомендательный, как в Санкт-Петербурге, но везде обязательный для пожилых людей. При этом часть жителей республики уже отправилась на добровольный карантин.
- Около 10 тысяч жителей республики ушло на самокарантин. В ближайшие дни ожидаем подписания указа главы Карелии о полной самоизоляции региона, - сообщает пресс-служба правительства региона в официальном телеграм-канале.
Ожидается, что Карелия пойдет по жесткому пути. Там уже останавливали весь общественный транспорт для нераспространения коронавируса и закрывали турбазы, причем вместе с туристами. Теперь последуют и дальнейшие решительные шаги.
Режим всеобщей самоизоляции будет означать запрет на выход из дома для всех людей, за исключением таких случаев, как:
поход в ближайшие магазин или аптеку
поездка на работу
выгул домашних животных (не дальше 100 метров от дома)
обращение за экстренной медицинской помощью
Власти обращают внимание, что просто так гулять по улицам и даже на детских площадках будет нельзя. Нарушителей обещают штрафовать.
ИСТОЧНИК KP.RU